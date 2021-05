Il Mattino - Milan su Meret se va via Donnarumma! In caso di offerta giusta De Laurentiis non dirà di no

Calciomercato Napoli - Il ballottaggio tra Alex Meret e David Ospina è stata un classico di questa stagione per l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso e ora che il colombiano prepara il suo (ennesimo) ritorno si fa fatica a mettere di nuovo in disparte Meret. Ne parla Il Mattino.

"In Liguria toccherà al portiere friulano che in queste ultime giornate in cui è toccato a lui, non ha mai sfigurato. E poi al suo futuro ci penserà il suo manager Pastorello, uno dei re del mercato: perché se il Milan non si accorda con Donnarumma, c'è da scommettere che il portiere del Napoli finirà proprio nelle mira del club rossonero. C'è da convincere De Laurentiis. Ma questa è una estate particolare, dove se dovesse arrivare l'offerta giusta, il patron non dirà di no. Per nessuno"