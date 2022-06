Il Mattino - Mertens, spiragli di apertura con il Napoli! Van Bommel lo vuole all'Anversa

Calciomercato Napoli, quale sarà il futuro di Dries Mertens? L'attaccante belga ieri ha rilasciato dichiarazioni più ottimistiche, che lasciano aperto uno spiraglio per il suo rinnovo con la SSC Napoli. Al momento, però, manca ancora l'accordo sulle cifre dell'ingaggio e prima di agosto Mertens potrebbe ritrovarsi senza squadra, pronto ad accettare nuove offerte provenienti dall'estero.

Rinnovo Mertens: spiragli di apertura

A tal proposito, Il Mattino di Napoli scrive sull'edizione online: "Dalle sue parole trapela il desiderio di provare a venirsi incontro con il club e magari trovare l'accordo per prolungare il contratto anche per il prossimo anno". Tuttavia il Napoli non pare disposto ad aumentare la propria offerta: "il Napoli non ha alcuna intenzione di accontentare le richieste del belga che oltre all'ingaggio da circa 2 milioni e mezzo, vorrebbe anche un ricco bonus alla firma del rinnovo. L'affare, infatti, si aggirerebbe sui 4 milioni di euro: troppi per i piani societari azzurri. E allora chissà se l'apertura da parte di Mertens non sia anche un segnale di fumo rivolto al club per far capire che forse ci si potrebbe accordare anche per molto meno".

Al momento, però, non ci sono ancora stati nuovi contatti tra Mertens, il Napoli e l'entourage del calciatore.

L'Anversa vuole Mertens

Van Bommel, allenatore Anversa

E intanto per Mertens arrivano pretendenti dal Belgio: secondo quanto scrive Il Mattino, l'ex centrocampista olandese Mark van Bommel, oggi allenatore dell'Anversa, vorrebbe proprio Dries Mertens per rinforzare il reparto offensivo della Royal Antwerp FC. Dries potrebbe dunque tornare in Belgio per chiudere la carriera in casa sua.