Il Mattino - La dimostrazione che il Napoli punta forte su Simeone: 20 mln e una maglia da titolare

Le ultime di calciomercato direttamente dalle pagine del Mattino che ritaglia ampio spazio alle trattative in corso per il Napoli, sia in entrtata che in uscita.

Con il Verona l’accordo per Simeone si chiuderà sui 20 milioni di euro, a dimostrazione anche della volontà da parte del club azzurro di puntare forte su un giocatore che non arriverà solo con il compito di essere il vice-Osimhen. Il Cholito, infatti, ha tutte le carte in regola per poter giocare anche in coppia con Victor e ambire a una maglia da titolare in una stagione ricca di impegni ravvicinati.

