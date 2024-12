Calciomercato SSC Napoli - Suggestive le piste, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino, che portano ai giocatori della Juventus Nicolò Fagioli e Danilo “ma il Napoli non può alzare il proprio monte-ingaggi che ora è attorno agli 85 milioni di euro. Certo, se va via Mario Rui, sarebbe un bel taglio di costi”.