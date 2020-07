Il Mattino - C'è la fila per Milik in Europa, ma la Juventus resta in pole. Si ragiona con Bernardeschi per chiudere

Calciomercato Napoli - Con Osimhen che entra, ci sarà un Milik che uscirà. L'attaccante polacco non ha rinnovato e come riportato ds Il Mattino, sarà addio nella prossima sessione di mercato. Il Napolipronto a cederlo.

Milik

Calciomercato Serie A: Milik alla Juve, Bernardeschi al Napoli

In attacco si libererà la casella di Milik, addio ormai certo per l’attaccante polacco e discorso che proseguirà con la Juve che resta in pole position, il club più interessato al suo acquisto. Il parere di Sarri da tempo è stato favorevole e quella bianconera resta la soluzione più gradita ad Arek: la valutazione è 40 milioni. La contropartita tecnica che si potrebbe inserire è quella di Bernardeschi ma si dovrà poi andare a ragionare su ingaggio e diritti d’immagine. Il Napoli lo cederà alle migliori condizioni, anche perché oltre al club bianconero ce ne sono altri interessati sia in Italia (il Milan) che all’estero (l’Atletico Madrid nella Liga e il Tottenham e l’Arsenal in Premier League).