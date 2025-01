Il Mattino annuncia: il Napoli ha l'accordo con il Verona per il difensore Ghilardi, i dettagli

Calciomercato SSC Napoli - Intesa trovata dal Napoli con il Verona per Daniele Ghilardi, 21 anni oggi: resta fino a fine stagione in Veneto come racconta l’edizione odierna de Il Mattino.

Daniele Ghilardi (Lucca, 6 gennaio 2003) è un calciatore italiano, difensore del Verona e della nazionale Under-21 italiana. Ghilardi è cresciuto nelle giovanili della Lucchese dai 5 ai 9 anni, da ragazzino ha giocato come portiere e attaccante. A 9 anni si è trasferito nelle giovanili della Fiorentina, ha fatto la trafila nelle categorie giovanili e nel 2021 ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il 17 gennaio 2022 è passato al Verona in prestito con opzione di riscatto, e il 16 luglio seguente viene riscattato per 500.000 euro dai gialloblù. Nell'estate del 2022, a 19 anni, viene ceduto in prestito al Mantova in Serie C. L'11 agosto 2023 viene ceduto in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla Sampdoria neo-retrocessa in Serie B. Schierato titolare dall'allenatore Andrea Pirlo, segna la sua prima rete con i blucerchiati il 28 gennaio 2024, contribuendo al successo per 2-1 in casa del Cittadella. A fine prestito fa ritorno al Verona, con cui esordisce in Serie A, oltreché coi veneti, il 4 ottobre 2024 partendo da titolare nel derby vinto per 2-1 contro il Venezia. Nel 2023 disputa il Mondiale Under-20 in Argentina, dove gli Azzurrini guidati da Nunziata ottengono il secondo posto dopo aver perso in finale contro l'Uruguay. È stato convocato in nazionale Under-21 per una serie di partite di qualificazione al Campionato Europeo Under 21 UEFA 2025 nel settembre 2023, e ha esordito con l'Under-21 l'8 del mese stesso nella partita pareggiata 0-0 contro la Lettonia.