Il Mattino - Allan all'Everton, si attende solo l'offerta ufficiale! Anche Younes via, stabilito il prezzo

Calciomercato Napoli - Il Napoli non acquisterà soltanto, ma venderà e anche molto. Il club azzurro, come riportato da Il Mattino, ha messo sul mercato giocatori importanti, come Allan. Il brasiliano non rinnova e sembra destinato ad approdare in Premier League.

Allan

Calciomercato: Allan all'Everton, anche Younes lascia Napoli