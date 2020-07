Il Mattino - 65 milioni del Manchester City per Koulibaly, il Napoli sonda Gabriel come sostituto e inserisce Ounas

Calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly continua a piacer e non poco al Manchester City. Come riporta Il Mattino, con il possibile trasferimento il Napoli dovrà poi andare a prendere il sostituto, ci sono Gabriel e Pezzella.

Koulibaly

Calciomercato: via Koulibaly, arriva Gabriel

Il mercato azzurro ruoterà intorno a Koulibaly, il Manchester City è pronto ad offrire 65milioni, valutazione economica ritenuta troppo bassa dal Napoli che non intende fare sconti: si ragionerà con i Citizens tenendo presente che dopo la conclusione della Premier League potrebbe farsi avanti qualche altro club inglese. Un discorso che per chiudersi avrà bisogno di tempo e intanto il club azzurro si guarda già da tempo intorno per l’eventuale sostituto. Tra i profili sondati c’è Gabriel, il difensore brasiliano del Lille: un’altra trattativa che potrebbe partire con il club francese e nel discorso il Napoli proverebbe a far entrare Ounas, tornato alla base dopo non essere stato riscattato dal Nizza. Altro difensore centrale seguito è Pezzella della Fiorentina, sotto osservazione anche del Valencia.