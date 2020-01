Il Mattino - 30 milioni più bonus al Verona con Rrahmani, Amrabat guadagnerà 2 milioni per 5 anni! Affare ai dettagli

Calciomercato Napoli - Cristiano Giuntoli vuole il sì in tempi stretti di Sofyan Amrabat, con il quale si tratta per trovare un accordo dopo che il club l'ha trovato con l'Hellas Verona: pronti 30 milioni più bonus per la coppia Amrabat-Rrahmani.

Queste le ultime secondo l'edizione odierna de Il Mattino:

"Intanto, oggi Giuntoli ha incontrato Mohammed Sinouh ed Anthony Seric, gli uomini che curano gli interessi di Sofyan Amrabat: per il classe ‘96, il Napoli ha definito l’accordo con il Verona, con 30 milioni piu? bonus da girare nelle casse dell’Hellas nel ticket con Rrahmani. Dopo aver definito l’accordo con il centrale, e con il suo agente Adrian Aliaj, per Amrabat sono stati limati gli ultimi dettagli (anche quelli legati ai diritti di immagine). L’accordo sara? fino al 2025 per circa 2 milioni stagione. Come Rrahmani, arrivera? a Napoli nel prossimo luglio: non solo per il volere del Verona di trattenere i due calciatori, ma anche perche? avendo gia? giocato una gara nel Bruges oltre a quelle con l’Hellas, non puo? vestire una terza maglia in questa stagione".