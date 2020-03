Repubblica - Il Manchester United torna alla carica per Koulibaly: pronta la super offerta

Calciomercato Napoli - Napoli, mega offerta in arrivo per Kalidou Koulibaly. Lo riferisce La Repubblica oggi in edicola. Secondo quanto infatti rivela il quotidiano, il Manchester United sarebbe pronto a farsi nuovamente avanti dopo il tentativo andato a vuoto con la scorsa estate.

Mercato Napoli, il Manchester United punta Koulibaly

85 milioni di euro: fu questa la cifra proposta nell'ultima volta ma che non fece vacillare Aurelio De Laurentiis. Chissà che questa volta, dopo una stagione non esaltante del senegalese e forse un ciclo chiuso dopo anni intensi, non possa fare breccia. Il difensore senegalese vorrebbe comunque congedarsi a testa alta. E ieri ha dato un’altra prova del suo legame con tifosi e città, mettendo all’asta per beneficenza la maglia indossata nella partita di Champions col Liverpool.