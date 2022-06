Il Giornale - Gaetano resta in rosa: il Napoli ha rifiutato 4 offerte. Ecco il futuro di Zerbin

Calciomercato Napoli - Gianluca Gaetano, quale sarà il suo futuro? Ancora un nuovo prestito o resterà in rosa? E quale sarà invece la prossima avventura di Zerbin? Ecco le ultime notizie, intanto entrambi saranno in ritiro a Dimaro-Folgarida per essere valutati da vicino da Luciano Spalletti.

Futuro Gaetano, decisione SSC Napoli

A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato:

Per quanto concerne il futuro di Zerbin e Gaetano?

"Gaetano probabilmente resterà al Napoli, per Zerbin, invece, sarà importante il ritiro del Napoli. Il primo è orientato a restare sotto l'ombra del Vesuvio anche per la smisurata duttilità. C'erano tre o quattro richieste per Gianluca, le quali sono state tutte rifiutate dal Napoli. Come anche quelle per l'ex Frosinone. Quest'ultimo, però, sarà valutato durante il corso dall'estate da Spalletti e dalla società azzurra".

