Lozano-Napoli, CdS: "Il calciatore ha l'accordo con gli azzurri, ma Il PSV continua a sparare 40 milioni"

Ultime notizie calciomercato Napoli. Si continua a parlare di Hirving Lozano come possibile rinforzo in attacco per il Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul calciatore messicano in forza al PSV Eindhoven: "L’attacco più immediato nell’agenda è quello per Hirving Lozano, che ha già trovato - attraverso i propri manager - l’accordo con il Napoli ma che ora va strappato al Psv: il campionato olandese è finito, ad Eindhoven è rimasto l’arsenico e per rilanciare la sfida all’Ajax, ritoccando il proprio mosaico, vengono chiesti gli ormai «canonici» quaranta milioni di euro".

