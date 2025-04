Il Cagliari riscatta Caprile? C'è la decisione sul suo futuro! Novità con il Napoli per Scuffet

Calciomercato Napoli - Il Cagliari ha sciolto ogni dubbio: complice una salvezza che si avvicina turno dopo turno, il club rossoblù ha deciso di esercitare il diritto di riscatto per Elia Caprile. Saranno versati al Napoli gli 8 milioni di euro pattuiti lo scorso gennaio, quando il portiere era arrivato in Sardegna con la formula del prestito con obbligo condizionato.

Una decisione che si intreccia con una curiosa coincidenza temporale, come riportato da TMW: mentre in casa Cagliari maturava la scelta di puntare su Caprile anche per il futuro, a Napoli si accendevano i riflettori su Simone Scuffet, protagonista di un’ottima prova contro il Bologna e considerato ora un’alternativa affidabile tra i pali. L’estremo difensore friulano era arrivato proprio dal Cagliari nello scambio di prestiti invernale che ha coinvolto anche Caprile.

Va ricordato che l’accordo per Scuffet non prevede alcuna opzione di riscatto a favore del Napoli. Tuttavia, i buoni rapporti tra i due club e le valutazioni in corso sulle rispettive strategie per la porta potrebbero aprire la strada a una nuova trattativa, da costruire eventualmente ex novo.