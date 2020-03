Il Barcellona tenta il colpo Lautaro Martinez, i blaugrana offrono Coutinho come contropartita

Ultimissime calcio - Il calciomercato non si ferma mai. Nonostante lo stop dei campionati europei a causa dell'emergenza Coronavirus, continuano a trapelare le indiscrezioni e trattative di mercato per la prossima stagione. Di certo si andrà avanti a parlare del possibile trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona ancora a lungo.

I blaugrana hanno individuato nell'argentino il futuro del proprio attacco e non hanno nessuna intenzione di lasciarlo all'Inter.

La società nerazzurra dal canto suo è ferma nelle proprie posizioni: la clausola di 111 milioni di euro parla chiaro. Tutte le contropartite finora proposte dai catalani per abbassare l'esborso, considerato eccessivo, sono state rifiutate.

Eppure, stando a quanto riporta il Mundo Deportivo, potrebbero esserci novità in questo senso. La chiave della trattativa potrebbe essere proprio una vecchia conoscenza proprio dell'Inter: Philippe Coutinho.

Si tratterebbe dunque di un ritorno di fiamma per il brasiliano che arrivò in nerazzurro nell'anno dopo lo storico triplete e fu poi venduto al Liverpool nel gennaio del 2013. Il calciatore è attualmente in prestito al Bayern che, per confermarlo, dovrebbero sborsare 120 milioni. Visto l'annata poco convincente i tedeschi non sembrano disposti a riscattarlo e il futuro del talento brasiliano potrebbe quindi tingersi di nuovo di nerazzurro.