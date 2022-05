Idea Cavani, svincolato dal ManUtd potrebbe tornare in Serie A

Con un articolo a firma di Marco Guidi sul portale della Gazzetta dello Sport si analizzano le possibili strategie di mercato della Fiorentina. In particolare anche l'attacco potrebbe avere la sua sorpresa.

Il nome di grido per il mercato viola potrebbe però essere riservato all’attacco. Si cerca un profilo di grande esperienza da affiancare a Cabral e una delle idee è… Edinson Cavani.

La punta uruguaiana si svincolerà dal Manchester United in estate e, al di là delle speculazioni, non ha ancora deciso il suo futuro.

A 35 anni la tentazione di tornare in Sudamerica per chiudere la carriera c’è (il Boca Juniors ci sta pensando), ma una Fiorentina in Europa potrebbe offrire al Matador un’ultima vetrina in Serie A, il campionato in cui è diventato grande tra Palermo e Napoli.