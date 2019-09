Icardi-Psg, da Milano: ci siamo, prestito secco! Arriva l'ok dal ritiro dell'Inter, manca solo l'ultimo step

Calciomercato Napoli - È il giorno della verità per Mauro Icardi. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di TuttoSportil Paris Saint-Germain può risolvere sul gong il tormentone più spinoso dell’estate calcistica.

Icardi-Psg, via libera dall'Inter

I contatti con l’Inter per tutta la giornata di ieri sono stati costanti e proficui, tanto che da Cagliari, dove la squadra ha giocato in serata, è arrivato il via libera per un prestito secco, sempre che (ovviamente) l’argentino rinnovi il contratto per un’altra stagione alle cifre attuali, così da scongiurare il rischio che nel giugno 2020 si trovi ancora da separato in casa a un anno dalla scadenza.