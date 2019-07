"Immaginate quanti gol farei se andassi al Napoli?". Auriemma svela l'Icardi inedito davanti alla tv, Giuntoli chiama Wanda tutti i giorni

Calcio mercato Napoli le ultimissime sulla pista Mauro Icardi. A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” Raffaele Auriemma ha dato gli ultimi aggiornamenti su questa pista di mercato molto calda

Icardi Napoli, le ultimissime sulla trattativa

Napoli - Icardi, ecco le parole di Raffaele Auriemma sulla trattativa: "L’argomento attaccante è preminente in casa Napoli e il bomber su cui il Napoli sta cercando di sparare le cartucce giuste è Mauro Icardi. Il Napoli a fari spenti sta cercando il modo ed il momento ideale per lanciare l’offerta giusta all’Inter che non sarà neanche stratosferica per come è stato trattato. L’Inter ha bisogno di vendere Icardi perché ha bisogno di liquidità per prendere un attaccante che manca attualmente in rosa. Il Napoli vuole sondare le intenzioni di Icardi, vuol capire se il ragazzo è disposto a giocare a Napoli e Cristiano Giuntoli sta telefonando tutti i giorni Wanda Nara per rassicurarla anche sulle parole di De Laurentiis che deve fare strategia perché in questi casi così si fa. Se Icardi chiude la storia con l’Inter, la realtà Napoli la vuole e la Juve sta premendo su Icardi perché Paratici è convinto che se va al Napoli, il Napoli vince lo scudetto. Giuntoli sta ricevendo l’apprezzamento dell’entourage di Icardi e la questione diritti di immagine non è un problema: il Napoli sta cercando di creare tutti i presupposti per chiudere la trattativa.

Icardi: "Immaginate quanti gol farei io al Napoli?"

Auriemma ha raccontato un retroscena che certamente farà sognare i tifosi napoletani. Il giornalista ha riportato alcune parole di Icardi che davanti alla Tv immaginava di giocare con la maglia azzurra: "Vi aggiungo un altro dettaglio, Icardi quando vedeva le partite del Napoli, diceva: “ma immaginate se vado al Napoli quanti gol segno?” Ci sono ancora ostacoli da superare, ma il Napoli ha il gradimento di Icardi e se dovesse andar via dall’Inter verrebbe ben volentieri in azzurro”.