Icardi-Napoli, TuttoSport: Giuntoli continua a sentirsi con Wanda Nara: l'Inter non vuole cederlo alla Juve, le ultime

L'edizione odierna di TuttoSport a firma Raffaele Auriemma analizza tutte le trattative in entrata del calciomercato Napoli.

Intanto Ancelotti sta analizzando le ragioni della sterilità offensiva, palesata dal Napoli nel doppio confronto con il Barcellona. Prima sciupando innumerevoli occasioni nella gara d’andata, poi evidenziando qualche difficoltà di sviluppo nella seconda uscita con diversi cambi di formazione. «Cerchiamo un calciatore offensivo che ribalti l’azione velocemente - sempre Giuntoli -. James Rodriguez è uno di questi, ma ce ne sono altri». In realtà, l’occasione dell’estate è Mauro Icardi, le cui scelte cambierebbero le prospettive realizzative degli azzurri. La strada è in salita, ma la trattativa è possibile. Giuntoli continua a sentire telefonicamente Wanda Nara, affinché convinca il giocatore che pare preferisca la Juve. L’Inter non vuole cederlo ai bianconeri e il Napoli, come la Roma, prova a strappare il «sì» decisivo. L’arrivo di Icardi, aprirebbe le porte alla cessione di Milik, col Barcellona out per affaticamento. Sul contratto, scadenza 2021, siamo in alto mare e questa situazione va valutata. Stallo anche sul rinnovo del connazionale Zielinski: da mesi si predica ottimismo, ma intanto la fumata bianca non arriva.