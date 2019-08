Icardi-Napoli, CdM svela: "E' stato Insigne a chiamarlo! Si attendono sviluppi, telefonate con altri azzurri"

Calciomercato Napoli - Lozano, Icardi e James sono i tre nomi accostati al Napoli da mesi, ormai. Il primo, il messicano, ad Eindhoven lo danno già per ceduto, persino i compagni di squadra e Van Bommel. Per il colombiano invece, da Madrid i segnali non sono positivi con Zidane che con le dichiarazioni e la convocazione per la sfida d'esordio di Liga col Celta ha convocato il sogno di Carlo Ancelotti.

Il Napoli da fine maggio, forte dell’accordo con il procuratore Jorge Mendes e del sì del giocatore ad Ancelotti, non ha mai cambiato idea spingendo sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Florentino Perez non ha mai gradito questa soluzione, ha spinto per la permanenza al Real Madrid e Zidane, complici gli infortuni, ha ammorbidito la sua posizione "ma fino al 2 settembre può ancora succedere di tutto", scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Icardi al Napoli, Insigne telefona l'argentino! La situazione

E infine c'è Mauro Icardi: l'attaccante argentino ai margini dell'Inter deve trovare squadra e nonostante la preferenza Juve, si inizia a guardare intorno conscio del ftto che il calciomercato è agli sgoccioli. Il Napoli ci sta provando seriamente, la Roma col rinnovo di Edin Dzeko sembra quasi tagliata fuori. E anche gli azzurri stanno provando a convincere l'attaccante nerazzurro, come svela il Corriere del Mezzogiorno:

"Il Napoli intanto lavora anche su altri tavoli, attende gli sviluppi del caso Icardi, che è stato contattato anche da Insigne e altri calciatori azzurri, e mantiene vivi i contatti con lo svincolato Llorente".