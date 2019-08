Calcio mercato Napoli - Ai microfoni di Sportitalia durante Speciale Mercato si è parlato di Mauro Icardi:

“Il Napoli ha cercato e continua a cercare Mauro Icardi. In quel caso, però, potrebbe andare via Arkadiusz Milik. Non è una situazione che si risolverà presto, ma potrebbe arrivare anche negli ultimi giorni di calciomercato. Il Napoli gioca la Champions League e può essere un vantaggio sulla Roma, ma i giallorossi hanno Dzeko che piace tanto ad Antonio Conte, nuovo allenatore dell'Inter”.