Sky - Napoli pronto ad offrire 7 milioni all'anno ad Icardi, l'Inter gli ha ribadito che è fuori dal progetto. L'argentino valuterà con Wanda a breve le opzioni

Calcio mercato Napoli - Non si ricompone la frattura tra l'Inter e Mauro Icardi. L'ex capitano, già escluso dalla lista dei convocati nella tournée asiatica, viene confermato con forza fuori dal progetto tecnico al termine dell'incontro tenutosi ieri con la dirigenza nerazzurra al completo con Marotta, Ausilio e Oriali. L'invito del club a cercarsi una nuova squadra è stato esplicito, anche se non risulta che si sia parlato di liste legate al campionato o alla Champions. In ogni caso i margini di trattativa tra le parti a questo punto sembrano davvero minimi: l'avventura dell'argentino con la maglia nerazzurra sta per chiudersi dopo sei anni, 219 presenze e 124 gol.

Calciomercato Napoli - Per Icardi azzurri e Roma

Con la Juve sempre più vicina a Lukaku, si è complicata così la prima scelta del giocatore. Icardi si guarda intorno e non chiude alla Roma, all'interno dell'operazione che vedrebbe Dzeko passare all'Inter. Poi c'è sempre il Napoli: 7 milioni netti a stagione più bonus il contratto che il club di De Laurentiis è pronto a offrire al classe '93. A breve Icardi valuterà, insieme a Wanda Nara, tutte le opzioni sul tavolo e poi deciderà la sua destinazione.