Il Napoli, nonostante la frenata per James Rodriguez, continua a sondare il terreno per un giocatore offensivo. Per quanto riguarda il colpo Mauro Icardi l'Inter sarebbe pronta a trattare con il Napoli, secondo quanto riferiscono i colleghi di Sky Sport. Anche il club azzurro vorrebbe intavolare l'operazione, ma è Icardi a non aver dato ancora un'apertura vera e propria al Napoli nonostante i contatti che ci sono stati tra Giuntoli ed il suo entourage.