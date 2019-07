Icardi apre al Napoli, Repubblica: Wanda ha le mani legate e aspetta ADL, idea scambio Milik

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi su Mauro Icardi. Importanti novità sull'asse Milano-Napoli. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica ci sarebbe stata nelle ultime ore una clamorosa apertura dell'argentino al club azzurro

Icardi-Napoli, Milik possibile contropartita all'Inter

A perturbare la trattativa per Lukaku è anche il disturbo della Juve, che non esclude di tentare il colpo, se prima riuscirà a sfoltire la propria pattuglia d’attacco. È l’ennesima puntata della guerra di mercato fra Marotta e il suo ex pupillo, Paratici, che vorrebbe portare Icardi a Torino a poco prezzo. Ma nella corsa a Maurito tenta il sorpasso il Napoli, pronto a garantirgli un contratto da 7 milioni netti a stagione. Wanda Nara, sua moglie e manager, da tempo ha contatti con gli azzurri e non chiude la porta all’ipotesi del trasferimento. Ma avrà le mani legate fino a quando De Laurentiis non si deciderà a fare un’offerta all’Inter, magari proponendo come contropartita Milik.

Mercato Inter, le alternative in attacco se saltano Lukaku e Dzeko

Altro intreccio fra Napoli e Milano: Rafael Leao, attaccante portoghese del Lille, piace a entrambi i club. Se l’affare Lukaku dovesse sfumare, e nemmeno Dzeko andasse in porto, l’Inter dovrà mettersi in caccia di un altro big in attacco. E potrebbe farlo a fine mercato, senza lo stress della chiusura anticipata delle transazioni in Premier. I nomi che piacciono sono Rodrigo del Valencia, Rebic dell’Eintracht (Ausilio ha già incontrato il suo agente a Milano), il costoso Cavani, che potrebbe lasciare Parigi, e Duvan Zapata dell’Atalanta. Il presidente Percassi sarebbe pronto a liberarlo per meno di 70 milioni. Una cifra accessibile se pagata "all’italiana" fra prestito, riscatto e bonus.