Icardi-Napoli, ADL dice 'No'! L'Inter lo scarica e la Juve si mette in lista d'attesa

Ultime calcio Napoli - «Io non compro Mauro Icardi». La firma è di Aurelio De Laurentiis, padre padrone di un Napoli che tre anni fa aveva seguito l’attaccante argentino. Come riporta Tuttosport, Wanda Nara e Icardi sono stati scaricati dall'Inter e non ci sarà nessun bisogno di incontrare Marotta, perché restare all'Inter è soltanto una priorità del ragazzo.

Icardi-Napoli, ADL dice 'No': la Juve in attesa

La Juventus è una delle possibili pretendenti di Icardi, con l'arrivo di Maurizio Sarri può approdare l'argentino a Torino. Paratici, che con l’entourage di Maurito ha un rapporto cresciuto nel tempo, s’è messo in attesa. Il Napoli resta spettatore, a maggior ragione se Insigne, tra i nomi che hanno riscaldato i salotti del mercato, non stuzzica i milanesi, portati a prediligere un profilo “alla Zielinski”, blindato però a Fuorigrotta.

L’Inter, al contrario, non vede l’ora di privarsi di Maurito: entro il 30 giugno, ove possibile, per siglare una ricca plusvalenza (45 milioni è il tetto complessivo da mettere a bilancio); comunque non oltre il 7 luglio, giorno fissato per il raduno, quando Conte vorrà subito guardare in faccia i suoi ragazzi. Non Icardi, lui proprio no, tanto è vero che c’è chi ipotizza una mancata convocazione del giocatore, o comunque una sua esclusione dai convocati per la tournée estiva. Icardi bianconero è una pista che può prendere forma, ad esempio se si concretizzasse lo scambio con Dybala. Ecco, ora come ora l’operazione più complicata è convincere la Joya: il ragazzo non ci pensa neppure, anzi l’attesa del nuovo allenatore corrobora le sue speranze di permanenza.