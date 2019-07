Sky - Inglese in uscita, valutato 30 milioni dal Napoli. Icardi e Rodrigo restano monitorati in attesa di cessioni

Ultimissime calcio Napoli - Il Napoli tratta per le operazioni in entrata e in uscita. Roberto Inglese è tra quelli in uscita. La valutazione del club azzurro è di 30 milioni di euro, tante le squadre interessate, ma non alla cifra richiesta dal calcio Napoli. Arrivano aggiornamenti di mercato da Sky Sport.

SSC Napoli, Icardi e Rodrigo in attesa della cessione di Inglese

Dario Massara, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli a “Speciale Calciomercato”, trasmissione in onda su Sky Sport 1. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli non trova la squadra disposta a pagare 30 milioni per Inglese. Il Napoli resta su Icardi e Rodrigo ma non ha alcuna fretta, i calciatori a disposizione non mancano".