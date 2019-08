Venerato a CN24: "Nuovo no di Icardi al Napoli, l'argentino teme un passo indietro in carriera! Ancelotti deluso dal comportamento dell'interista"

Calciomercato Napoli - Mauro Icardi conferma la freddezza nei confronti di un trasferimento al Napoli, secondo quanto raccontato a CalcioNapoli24 dal giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24 sulla vicenda che riguarda Icardi e il calcio Napoli.

Inter news -"Ennesima doccia fredda per De Laurentiis e Giuntoli: rinfrancati dal no di Icardi al Monaco - rifiutati 12 netti annui per 5 stagioni -, il club sperava di avere in giornata una apertura da Wanda Nara e dal giocatore. Invece anche oggi il club azzurro ha dovuto registrare l'ennesimo rinvio: la punta non é convinta del trasferimento a Napoli, teme un passo indietro in carriera e per questo continua a sognare la maglia della Juve.

Icardi spera che Paratici riesca a piazzare entro fine mercato due esuberi in attacco e ingaggiarlo, ma in casa Inter la tensione è palpabile: Marotta infuriato perchè, rifiutati Napoli e Monaco in pochi giorni, sono stati persi 65 milioni di euro bonus compresi.

Una cifra che non sarà concessa alla Juve: Marotta chiederà 75 miloni ai bianconeri, oppure uno scambio alla pari con Dybala. Cose peraltro ribadite a Wanda Nara nelle ultime ore dai suoi collaboratori.

Carlo Ancelotti è rimasto deluso dal comportamento di Icardi: anche oggi ennesima fumata nera e il 2 settembre si avvicina"