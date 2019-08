ULTIM'ORA - Icardi - Napoli, clamoroso inserimento del Monaco! Mega ingaggio da 12 milioni all'anno: accordo con l'Inter

ICARDI - Ultimi aggiornamenti fronte Napoli sul calciomercato - C'è stato un inserimento dell'ultima ora per Mauro Icardi da parte del Monaco, secondo quanto riferisce Ciro Venerato ai microfoni della Rai. Il Monaco avrebbe raggiunto un accordo totale con l'Inter per una cifra di 65 milioni di euro più 5 di bonus. Uguagliando così l'offerta del Napoli, anche perché l'Inter vorrebbe evitare di rinforzare una diretta concorrente in Serie A.

Icardi - Napoli, offerta choc del Monaco

La netta differenza starebbe nell'offerta al giocatore: il Monaco garantirebbe ad Icardi uno stipendio da 12 milioni di euro netti all'anno per cinque anni, mentre il Napoli arriva a 7.5. Il club partenopeo ha confermato la notizia, essendo stato informato. Da parte dell'entourage dell'argentino non c'è alcuna chiusura verso il Monaco.

Icardi, le ultime di calciomercato

In mattinata l'edizione odierna del Corriere dello Sport aveva parlato di un accordo vicino tra il Napoli e Wanda Nara, agente e moglie di Mauro Icardi. Ma le cose cambiano di ora in ora. I contatti telefonici si erano intensificati, con il presidente De Laurentiis che aveva parlato anche della città di Napoli a Wanda. Ma la notizia dell'ultim'ora dell'inserimento del Monaco, a queste cifre, cambia le carte in tavola. Specialmente se, come sembra, l'Inter vorrebbe cedere Icardi non ad una diretta concorrente come il Napoli.