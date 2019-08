Inter su Dybala, Marotta spinge Wanda e Icardi ad accettare Napoli o Roma! Può legarsi alla Juve a parametro zero

Calciomercato Napoli - La situazione al momento, come riportato da Repubblica, con Marotta impegnato sul fronte Dybala, resta bloccata. L’Inter - se non riuscirà lo scambio tra Mauro Icardi e Paulo Dybala - vuole convincere Icardi, che attualmente resta fuori rosa, ad accettare una tra Roma e Napoli.

Icardi tra Napoli e Roma, l'Inter punta Dybala

Entrambe le società corteggiano con insistenza Wanda Nara, cercando ruoli nel mondo della tv. Ma dall’entourage del centravanti filtra perfino l’ipotesi che possa restare fermo fino a fine contratto con l'Inter, per poi legarsi a parametro zero alla Juve. Ad oggi, la famiglia Icardi non ha certo intenzione di agevolare i piani dell’Inter dopo essere stati scaricati, anzi: la guerra vivrà nuovi capitoli.