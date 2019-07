Icardi-Napoli, la strategia di ADL sui diritti d'immagine: tra clausole Wanda ed il nodo Nike [ESCLUSIVA]

"Juve? Napoli la destinazione preferita! Roma da scartare". Questo il messaggio dell'entourage di Mauro Icardi ai colleghi di Radio Kiss Kiss. Il nodo principale resta quello legato ai diritti d'immagine. Attualmente l'attaccante argentino condivide al 50% con l'Inter i diritti 'accessori' in Italia ed estero (tranne Argentina dove Maurito ne detiene il 100%). La cifra percepita dal bomber argentina da questi diritti d'immagine con l'Inter è di 3 milioni. Poi, oltre ad altri contratti pubblicitari con aziende legate anche a Suning, c'è anche il rapporto sportivo con la Nike. Icardi nel 2015 ha siglato un contratto esclusivo con la nota marca americana per nove anni: in pratica a vita. Per quanto riguarda l'ingaggio, il calciatore tra parte fissa e bonus guadagna 5 milioni netti a stagione.

Icardi: la strategia del Napoli

Il Napoli sta accelerando per prendere l'attaccante e la strategia studiata da De Laurentiis è la seguente: 7,5 milioni netti fino al 2024 mantenendo la stessa ripartizione dei diritti d'immagine attualmente in vigore tra la punta e l'Inter. Il presidente vorrebbe anche inserire una clausola per tutelarsi contro i possibili sfoghi social e tv di Wanda (aspetto che non entusiasmerebbe molto lady Icardi). Un po' come è accaduto per Raiola nell'articolato contratto di Manolas. Il problema resta sempre il contratto esclusivo con la Nike che prevederebbe poche deroghe perché Icardi in Italia è uno dei calciatori più pagati da questo sponsor. L'Inter, dopo la scadenza della clausola da 100 milioni il 15 luglio, ora valuta il cartellino 70 milioni. Il Napoli al momento è intenzionato a mettere sul piatto 50 milioni.

