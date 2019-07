Sky - Perso Pépé, può riaprirsi l'affare Lozano per il Napoli! Contatti in giornata, si lavora ancora per Icardi e James Rodriguez

Calciomercato Napoli - Il Napoli non molla le piste che portano a Mauro Icardi, James Rodriguez e Hirvingo Lozano. Ecco gli aggiornamenti riportati da Sky Sport ed evidenziati da Calcio Napoli 24.

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli a “Speciale Calciomercato”, trasmissione in onda su Sky Sport 1. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Il Napoli non ha mollato i giocatori importanti, ha perso Pépé che è soltanto uno, ma resta attivo su Icardi, Lozano e James Rodriguez . Con l'eliminazione dalla Champions del Psv l'affare potrebbe riaprirsi, ma con Raiola dopo l'affare Manolas non c'è intesa con il Napoli. Il club proverà fino alla fine ad aumenterà la qualità della rosa, poi è probabile che stia lavorando sotto traccia per altri colpi che ancora non abbiamo scoperto.

Ecco quanto riportato da Gianluca Di Marzio:

"Contatti in giornata tra il Napoli e Mino Raiola: oggetto del dircorso è nuovamente tornato a essere Hirving Lozano. L'attaccante messicano di proprietà del PSV Eindhoven continua a piacere a Giuntoli, che ha voluto ribadire l'interesse per mentere viva la pista che porta al giocatore. Al momento, non si registra nessun affondo imminente, anche se la sconfitta del Psv in Champions potrebbe accelerare la sua cessione.

Non sarà però molto facile la trattativa tra il club e l'entourage del giocatore, a causa dell'estenuante trattativa per Manolas che ha portato a non pochi momenti di tensione. Lozano è uno dei nomi da diverso tempo sul taccuino di Giuntoli: la trattativa può ancora ripartire".