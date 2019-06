Icardi-Napoli, Auriemma: "De Laurentiis ci sta provando di nuovo! Così spera di convincere l'Inter"

Calciomercato Napoli - Nell'edizione odierna di Tuttosport, Raffaele Auriemma, approfondisce la questione Icardi-Napoli. Nel suo articolo si legge:

"De Laurentiis ancora ci sta provando, sperando che l’Inter accetti 70 milioni di euro per il cartellino del bomber che ha ancora 26 anni e tanti gol nel suo palmares. Per la precisione 124 in 219 partite giocate con l’Inter, una rete ogni 1,7 partite. Una bella dote, che permetterebbe al Napoli di risistemarsi in prima fila, al fianco della Juve, nella corsa scudetto".