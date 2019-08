Icardi-Napoli, Il Mattino: l'argentino vuole solo la Juve, solo in un caso De Laurentiis può lanciare l'assalto, le ultime

Napoli Calciomercato - Il caso Icardi non si è ancora chiuso, tra offerte e rilanci oltre che inserimenti dell'ultima ora. Il Napoli c'è e ci proverà fino all'ultimo. Intanto, Icardi chiude al Monaco. Trattativa che l'Inter avrebbe concluso volentieri, vista l'offerta allettante (60 milioni più cinque di bonus) e la possibilità di cedere l'argentino all'estero evitando così di rinforzare una diretta concorrente nella lotta al vertice. Ecco perché Il Napoli continua a restare in corsa per arrivare al centravanti argentino che continua a movimentare questo mercato estivo.

Come riporta Il Mattino:

"La situazione di Maurito per ora non si sblocca, la posizione dell'argentino a due settimane di chiusura dal calciomercato resta sempre la stessa: vuole solo la Juventus, altrimenti resterà all'Inter. Ma la trattativa con i bianconeri finora non è decollata perché la Juve ha in organico Mandzukic, Higuain e Dybala che non è riuscita ancora a vendere. Ecco perché il Napoli è sempre lì pronto a sferrare l'assalto se nei prossimi giorni dovesse registrarsi un'apertura dell'attaccante argentino che finora non è arrivata: a quel punto De Laurentiis attuerebbe il piano con Maurito (da definire il discorso ingaggio e sponsorizzazioni) e con il club nerazzurro (accordo da raggiungere tra i 50 e i 60 milioni). Il suo eventuale arrivo porterebbe all'addio di Milik che andrebbe via da Napoli soltanto se dovesse concretizzarsi quest'ipotesi: l'alternativa all'argentino è Fernando Llorente, svincolato dal Tottenham. La trattativa con il centravanti spagnolo potrà decollare quando il discorso per Maurito sarà definitivamente tramontato".