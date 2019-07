Icardi-Napoli, Gazzetta: lo scambio con Insigne non entusiasma Conte

Ultime notizie calciomercato Napoli. La tellenovela legata a Mauro Icardi non accenna a finire. L'argentino è stato escluso dal ritiro dell'Inter a Lugano ed ora è ritornato a Milano per allenarsi da solo. Ormai è rottura totale tra la dirigenza interista ed il calciatore argentino che ha un contratto in scadenza nel 2021. Questo braccio di ferro ha svalutato molto il cartellino dell'attaccante che ad oggi non vale più di 50 milioni.

GAZZETTA DELLO SPORT: SCAMBIO ICARDI-INSIGNE NON ENTUSIASMA ANTONIO CONTE

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla situazione Mauro Icardi sottolineando come lo scambio con Lorenzo Insigne non abbia entusiasmato l'allenatore Antonio Conte. Sembrerebbe che l'Inter stia cercando un'altra prima punta per sostituire l'attaccante argentino. Ecco cosa ha scritto la rosea su queso possibile scenario di calciomercato tra Napoli ed Inter: "Il Napoli, nonostante le esternazioni del presidente De Laurentiis, non si è mai fatto vivo sinora con l’Inter. Semmai il numero uno azzurro ha prospettato uno scambio con Insigne che non entusiasma certo Conte. La storia rimane comunque strana. L’oggi ci consegna una stasi generalizzata. La stessa Juve, ad esempio, manda messaggi di disimpegno dopo il corteggiamento dei mesi scorsi. Ma tutto può cambiare in fretta. Infatti molti segnali fanno capire che sarà proprio questo il fronte caldo del mercato: con la possibilità concreta che tutto si trascini sino al fatidico gong del 2 settembre".

Lorenzo Insigne

Ieri in tarda serata è giunto in ritiro a Dimaro il capitano Lorenzo Insigne che ha salutato tutti i tifosi presenti all'esterno dell'albergo che ospita la squadra allenata da Carlo Ancelotti