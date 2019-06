L'Inter ha offerto Icardi al Napoli! Maxi sconto di Marotta, ora vuole 70 milioni: i dettagli

Calciomercato - Mauro Icardi e l’Inter, il matrimonio sembra vacillare. Specialmente perché la proprietà nerazzurra e soprattutto la parte tecnica non vogliono tenere l’attaccante argentino in rosa. Anzi, l’Inter, secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, avrebbe cominciato ad offrire Maurito a chi in passato aveva già mostrato interesse.

Calciomercato Napoli, l’Inter offre Icardi a De Laurentiis

I nerazzurri hanno le idee chiare per il calciomercato in uscita. Entro il 30 giugno vorrebbero cedere Maurito, con Wanda Nara compresa. La moglie e agente, infatti, negli ultimi mesi ha creato non pochi problemi alla dirigenza nerazzurra per alcune uscite pubbliche ai microfoni di Tiki Taka. Tra le squadre a cui Marotta ha proposto Mauro Icardi c’è anche il Napoli. È accaduto proprio negli ultimi giorni. Perché l’interesse per il giocatore da parte di Aurelio De Laurentiis è datato, risale all’estate 2016 quando avrebbe dovuto sostituire Higuain. Ma al momento la pista non ha ripreso quota, nonostante nel recente passato ci siano stati nuovi sondaggi da parte del club azzurro. La volontà dell’Inter, poi, di concludere l’affare entro fine mese di giugno rende il tutto un po’ più complesso.

Stipendio Icardi, quanto costa?

Quanto guadagna e quanto costa Mauro Icardi? Per l’Inter non vale più i 110 milioni di euro della clausola rescissoria, questi sono scesi a 70. Wanda Nara e marito vogliono uno ingaggio di 7 milioni di euro. Ma la volontà di entrambi al momento sembra quella di non volersi muovere da Milano. C’è anche la Juventus su di lui che vorrebbe inserirlo nell’affare con Dybala. Marotta sarebbe ben contento di chiudere questa operazione, ma la volontà del giocatore sembrerebbe quella di restare ancora a Milano nonostante le difficoltà.