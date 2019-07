Icardi al Napoli? Gazzetta: Insidia Juve! Incontro Wanda Nara-Paratici a Ibiza! Stima reciproca, i dettagli

Calcio mercato Juve - L’avvistamento nella Isla Bonita delle Baleari è ghiotto, la prova regina che il feeling tra Mauro Icardi e la Juve è intatto. «Si sono visti al Gran Hotel ad Ibiza. Sì, quello insieme a Wanda Nara era Fabio Paratici». Una storia avvincente, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Queste le ultime di calciomercato Inter con l'attaccante argentino che interessa alla Juventus secondo la Gazzetta, che scrive:

"Nessuno crederebbe all’ipotesi di un faccia a faccia casuale, anche se fosse andata veramente così. Da mesi Zhang e i suoi più stretti collaboratori hanno convissuto con il caso-Icardi, ben sapendo che a Torino è vivo l’interesse per l’ormai ex capitano. Così gli ultimi indizi spagnoli fanno riemergere una liason che molti danno per scontata. Il giallo aggiunge una puntata a una storia che non avrà una fine immediata, né probabilmente indolore. Dall’entourage di Icardi arriva la scontata smentita dell’incontro con Paratici, anche se si fa capire che la stima reciproca è ormai assodata. Ma la linea, da settimane, è quella di comportarsi come se nulla stesse accadendo, ribadendo i due anni di contratto e la volontà di proseguire nell’Inter"