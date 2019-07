Icardi-Napoli, Il Mattino: è in cima alla lista di ADL, ma il presidente vuole ricevere maggiori garanzie sulla voglia di non andare alla Juve

Ultimissime mercato Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino scrive sul possibile affare che potrebbe portare in azzurro l'attaccante Mauro Icardi che ha ormai rotto totalmente con l'Inter

Calciomercato Napoli le ultimissime su Mauro Icardi

"In tal senso De Laurentiis nei giorni scorsi è stato chiaro: per un attaccante giovane e da 30 gol a stagione è pronto a fare investimenti importanti. Maurito, 26 anni, è in cima alla lista dei desideri del presidente ma prima di tutto vorrebbe ricevere maggiori garanzie dal giocatore che si è sempre detto interessato a sposare la causa della Juventus".