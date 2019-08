Icardi al Napoli, telefonata con Ancelotti! CorSport: il tecnico lo ha convinto. Previsto faccia a faccia Wanda - ADL, ma c'è un rischio

Calciomercato - Carlo Ancelotti si muove in prima persona per Mauro Icardi. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’allenatore del Napoli avrebbe telefonato direttamente l’attaccante argentino dell’Inter. Il quotidiano spiega anche i dettagli della chiamata. Mauro sarebbe rimasto stupito dal sentire dall’altro lato del telefono il nome di Carlo Ancelotti, il quale gli ha spiegato il progetto tecnico del Napoli e gli ha ribadito che lui in questo contesto risulterebbe centrale.

Nelle ultime ore c’è stata l’accelerata da parte del Napoli, ma c’è da battere la concorrenza di Roma e Juventus. Quest’ultima, in particolar modo, deve essere superata sul tempo. Il Corriere riferisce che se De Laurentiis vuole strappare il sì di Maurito deve fare la mossa prima della Juventus. Al momento la proposta è di 8 milioni di euro compresi bonus, ma anche per questo aspetto c’è da andare con i piedi di piombo. Infatti la questione relativa ai diritti d’immagine è tutta da risolvere. Con Icardi che ha Nike e Philipp Plein come brand sotto contratto non è semplice. Nel frattempo Ancelotti è convinto di aver toccato i tasti giusti nella telefonata con il giocatore.

Napoli - Icardi, faccia a faccia ADL - Wanda

Nei prossimi giorni il Napoli definirà la strategia per trovare l’accordo con Wanda Nara, ecco perché è previsto un faccia a faccia tra l’agente e moglie del calciatore con il presidente Aurelio De Laurentiis.