Icardi-Juve, Ts: Paratici ha preparato la 9 per Mauro! Pronto un tentativo ma senza dannarsi

Mauro Icardi e la Juventus, attenzione al colpo di scena. Nella numerazione bianconera, infatti, è resta libera la maglia numero 9 e certamente per caso. Non con ben tre centravanti in rosa: Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. Profili di cui la società piemontense si dovrà presto disfare, per tentare un assalto finale al bomber argentino disposto anche a restare all'Inter fino a gennaio:

Ecco quanto riferisce Tuttosport in merito:

Questa maglia aspetta te. Risulta difficile immaginare FabioParatici interprete della canzone napoletana, ma lui una maglia per Maurito Icardi l’ha tenuta veramente. E’ la numero 9, proprio quella che piacerebbe al centravanti argentino, appena sfrattato da RomeluLukaku che ha preso quello che è sempre stato il suo numero all’Inter. La numero 9 non ha lo stesso fascino della 10, ma resta una delle più significative, al netto della fenomanale 7, che però è un discorso a parte. E la 9 della Juventus 2019-20 potrebbe essere la maglia di Mauro Icardi. Pavel Nedved è stato chiaro nella conferenza stampa di ieri: «Il mercato non è chiuso, siamo pronti a cogliere eventuali occasioni. Non dobbiamo rincorrere il bilancio e se anche stessimo così non sarebbe male». La traduzione dal dirigentese non è neppure delle più difficili: Icardi è certamente una delle occasioni, anche e soprattutto per le circostanze che hanno svalutato il prezzo di uno dei centravanti più forti d’Europa, la Juventus cercherà di trovare una quadra per prenderlo fino all’utimo, senza dannarsi l’anima in caso contrario perché rimanere con Dybala e Higuain non è proprio una sciagura.