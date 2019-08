SSC Napoli, la radio ufficiale - Icardi, l'entourage ha escluso l'ipotesi Napoli! Llorente ha già detto sì agli azzurri

Calciomercato Napoli - Mauro Icardisempre più vicino alla Juventus! Adesso anche l'entourage scarta direttamente il calcio Napoli alla radio ufficiale della SSC Napoli. Dopo l'approdo di Lukaku all'Inter, l'attaccante argentino potrebbe quindi finire alla Juve che è in cerca di una punta dopo aver visto l'obiettivo Lukaku sfumare.

Icardi-Juve! L'entourage esclude il Napoli

“Icardi, per la prima volta l’entourage del calciatore ha allontanato, se non escluso l’ipotesi Napoli. Llorente ha espresso totale gradimento per l’ipotesi Napoli. Trattativa possibile, su di lui ci sono anche Fiorentina e Roma. Metterebbe tanta esperienza internazionale in campo, sarebbe un’alternativa a Milik ma potrebbe anche giocare insieme al polacco”. Lo riporta Diego De Luca, giornalista di Kiss Kiss Napoli, in diretta durante la puntata di oggi di Radio Goal.