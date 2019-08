SportMediaset - Icardi pronto a riprendersi l'Inter: stasera a San Siro con la squadra! Si allontanano Juve e Napoli?

Sportmediaset - Mauro Icardipronto a riprendersi l'FC Inter. Oggi non sarà ancora un reintegro vero e proprio, per ora, ma il calciatore continua a ribadire la sua voglia di restare a Milano. Questa sera, per la prima volta in questo pre-campionato, Icardi svolgerà l'intero allenamento con il resto della squadra e lo farà a San Siro, in quello che per anni è stato il suo stadio. A riportarlo è Sport Mediaset.

Mauro Icardi

Icardi mercato: Inter, Juve o Napoli nel suo futuro

Calciomercato Napoli - Come riportato da Sportmediaset, alla festa di Lautaro il calciatore è sembrato molto sorridente e integrato con i compagni, infine è arrivato il tweet di Wanda Nara, una foto con le wags nerazzurre e la frase "un altro anno insieme" - il riavvicinamento di Maurito al resto della squadra è evidente. Anche se manca ancora una settimana abbondante alla fine del mercato e non è possibile, in questo momento, prevedere quale sarà effettivamente la squadra di Icardi in questa stagione.