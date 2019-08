Affare Icardi, come andrà a finire? Gazzetta: un trasferimento è fuori discussione, da Wanda nessun messaggio segreto

Calciomercato Napoli - Social, serena vita familiare e un pizzico di pallone: la ricetta di Wanda Nara per affrontare un’altra domenica in cui i compagni di Mauro Icardi giocano a Londra e lui nel giardino di casa è questa. Come racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Wanda continua a raccontare una situazione di pace, serenità e felicità familiare dai toni idilliaci.

Mauro Icardi

Affare Icardi, come andrà a finire?