Icardi il 1° settembre, piano diabolico Juve: mandato a due intermediari per prenderlo in saldi, Marotta dirà no

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi sulla trattativa Icardi dall'edizione di TuttoSport. Secondo quanto riferisce Raffaele Auriemma la Juventus ha in pugno il bomber argentino, che però ha la difficoltà di colloquiare con l’Inter e con l’ex dg bianconero Marotta per l’acquisizione del cartellino.

Paratici non sta trattando direttamente e ha chiesto a due agenti, l’accoppiata GabrieleGiuffrida-PabloCosentino, di operare con l’Inter come intermediari della operazione. La strategia bianconera è di arrivare a formulare tramite i due agenti, una proposta all’Inter il giorno 1° settembre al prezzo di 35, massimo 40 milioni di euro per un calciatore, Icardi, che altrimenti la società nerazzurra sarebbe costretta a tenere in tribuna per tutta la stagione. L’idea è ottima, forte anche del sì della familglia Icardi, parimenti sono alte le probabilità di insuccesso: Marotta non ha intenzione di svendere il bomber, tantomeno alla sua ex società.