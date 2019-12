Ibrahimovic-Napoli, Tuttosport: ADL ci sta lavorando! Aiuterebbe Ancelotti in campo e nello spogliatoio: il patron eviterebbe di pagare la buonuscita al tecnico

Calciomercato Napoli - Con Carlo Ancelotti in bilico e De Laurentiis intento nelle valutazioni di quale sia la soluzione da adottare per salvare una stagione attualmente insufficiente, il mercato incombe. Ed anche il calciomercato potrebbe rivitalizzare un Napoli in difficoltà e senza grossi entusiasmi.

Calciomercato Napoli, Ibrahimovic come soluzione ai problemi: ADL ci pensa

E' per questo motivo che il nome di Zlatan Ibrahimovic si fa vivo, perchè con l'assenza di Arek Milik per infortunio e un Llorente non all'altezza del peso dell'attacco del Napoli (e con troppi errori sotto porta) prendere un grosso attaccante a gennaio durante il calciomercato sarebbe fondamentale. L'edizione odierna di Tuttosport scrive:

E se invece di cambiare allenatore, si prendesse a gennaio un attaccante di grandissimo spessore? Il Napoli sta pensando anche a questa soluzione, ancora più complicata perchè riguarda Zlatan Ibrahimovic e la sua richiesta da 18 mesi e 12 milioni netti: il presidente De Laurentiis accetterebbe di contravvenire alla sua regola aurea sui costi dei contratti? Magari sì, perché l’eventuale ingaggio di Ibra (è inseguito anche da Milan e Bologna) gli eviterebbe di pagare la buonuscita ad Ancelotti e l’ingaggio (almeno un anno e mezzo) ad un nuovo allenatore. Ibra aiuterebbe anche Ancelotti nello spogliatoio che lo segue poco, avendolo avuto come coach al Psg, con 35 gol in 46 presenze complessive. Ma l’arrivo dello svedese servirebbe soprattutto per migliorare l’attacco di una squadra che segna troppo poco: soltanto 24 gol all’attivo, vale a dire l’ottavo posto della relativa graduatoria di Serie A. Il club ci sta lavorando e prima di Natale potrebbe esserci una schiarita".