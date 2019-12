Ibrahimovic-Napoli, Repubblica - Deciderà a metà dicembre, sta aspettando Napoli-Genk! Lo svedese sogna gli ottavi Champions in azzurro

Calciomercato Napoli - "Champions al San Paolo, Zlatan Ibrahimovic tentato", titola così l'edizione nazionale di Repubblica che rilancia una trattativa che nelle ultime settimane sembrava sfumata come le più classiche suggestioni difficili da realizzare. L'attaccante svedese, che ha appena lasciato l'MLS, è stato chiaro e ha palesato la voglia di tornare in Italia. Se ne occuperà il suo agente Mino Raiola di trovare la squadra giusta per il ritorno italiano di Ibracadabra.

Calciomercato Napoli, Ibrahimovic ammicca agli ottavi Champions col Napoli

"L’amicizia con Mihajlovic a favore del Bologna, gli ottavi di Champions League per il Napoli e l’amore per la città di Milano dalla parte del Milan". Sono questi gli elementi che guideranno la scelta di Zlatan Ibrahimovic sulla sua prossima destinazione italiana, lo scrive l'edizione odierna di Repubblica:

"Nei corridoi della sede rossonera si registra una certa prudenza, unita a qualche scarica di ottimismo (da ieri anche i bookmaker danno il Milan in testa nella corsa allo svedese). Ma il problema è che – assicurano a Casa Milan – il semaforo verde non si è ancora acceso. Il club rossonero avrebbe preferito una risposta più rapida. E vorrebbe ricevere comunicazioni dirette piuttosto che leggere le dichiarazioni di Ibrahimovic.

Ibrahimovic - Napoli