Ibrahimovic-Napoli, messaggio ad Ancelotti: "Se hai bisogno, vengo di corsa!"

Calciomercato, Ibrahimovic-Napoli. Un sogno, una cosa che forse porterebbe di nuovo 60mila spettatori al San Paolo. Ma quello inviato da Zlatan Ibrahimovic a Carlo Ancelotti è un video messaggio di auguri, in inglese, che può far venire un infarto ai tifosi partenopei. Re Zlatan ha contattato il suo ex allenatore che ha ricevuto messaggi di auguri per il suo compleanno decine di suoi giocatori allenati. Si sa, Carlo Ancelotti resta nel cuore dei calciatori per il rapporto umano che riesce ad instaurare.

Ibrahimovic-Napoli, messaggio ad Ancelotti: "Vengo di corsa!"

Come riferisce l'edizione odierna di Repubblica, anche Ibrahimovic avrebbe mandato un messaggio ad Ancelotti per fargli gli auguri del compleanno: "Se hai bisogno di me a Napoli vengo di corsa a darti una mano...". È bene ribadire che il tono del messaggio è del tutto ironico, come sottolinea il quotidiano. Anche perché ha 37 anni e non sarebbe proprio l'operazione tipo del presidente Aurelio De Laurentiis.

Ingaggio Ibrahimovic: quanto guadagna?

Sembra assurdo, ma attualmente è in vigore una nuova normativa in MLS che prevede un tetto massimo per gli stipendi bassissimo, di 1.2 milioni di euro (avete letto bene). Tra questi rientra anche Zlatan Ibrahimovic dal 2018. Ma è pur vero, come specificato dai colleghi di Fox Sport, che Ibrahimovic avrebbe potuto accettare un ingaggio standard per poi percepire molto di più a partire dalla prossima stagione. Oppure potrebbe essere liberato un posto da Designated Player (un giocatore che esula da questi vincoli). Oppure entrambe le cose (ipotesi più probabile). Poche illusioni, però. Perché comunque uno come Zlatan non accetta una vacanza in America gratis.