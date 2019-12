Sky - Ibrahimovic porta socchiusa per il Napoli, Mertens vuole restare! In caso di sconfitta oggi riflessioni su Ancelotti

Calciomercato Napoli - Zlatan Ibrahimovic - Napoli. Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato prima della partita che vedrà il Napoli affrontare l’Udinese alle ore 18.00. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“In caso di risultato e prestazioni negativi oggi sarebbe inevitabile una riflessione approfondita sulla guida tecnica. In sede di mercato qualcosa potrebbe accadere, magari anche in attacco. Mertens vuole restare, almeno fino al termine del contratto. La porta per Ibrahimovic va tenuta socchiusa soprattutto per i problemi fisici che sta avendo Milik. Una punta serve così come un centrocampista con caratteristiche di impostazione”.