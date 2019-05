Hysaj-Mario Rui, l'agente annuncia: "Voglio portarli via da Napoli, vengono sempre attaccati!"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore di Hysaj, Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, per parlare delle possibili cessioni della SSC Napoli.

A campionato finito voglio dire la mia anche su Hysaj e Mario Rui. Per 3 anni Hysaj è stato il miglior terzino e l’ultimo anno di Sarri mi chiamò anche la Juve per prenderlo. E’ stato il calciatore a dire no perché voleva giocarsi lo scudetto a Napoli. Poi è vero, nell’ultimo anno ha avuto un calo, ma non è stato l’unico del Napoli ad aver avuto un calo. Non dico che è colpa di Ancelotti, ma è naturale con un gioco diverso alcuni azzurri siano calati, mi chiedo perché vengono attaccati solo Hysa e Rui.

Il futuro di Mario Rui e Hysaj? L’intenzione è portarli via. Hysaj tra un anno va a a scadenza e la sua uscita è obbligatoria per non perderlo a parametro zero, ma ritengo sia anche giusto per il calciatore cambiare aria. L’atletico ha sempre chiesto informazioni su Hysaj, ma non c’è solo l’Atletico su di lui, ad esempio Paratici lo ha visto sempre bene e di certo andrà in un club importante.

Mario Rui invece, credo che nei 2 anni di Napoli abbia fatto cose importanti, ma sono state sminuite e questa cosa mi fa male perché mi sarebbe piaciuto vederlo un altro anno a Napoli anche perché credo che il Napoli troverà un terzino più forte di Mario Rui. E’ gusto che cambi aria per quello che si è creato a livello ambientale intorno a lui, ma ripeto, mi fa male, ma andrà via. Le pretendenti non mancano: ci sono Roma, Milan, Torino su Mario Rui, ma anche all’estero è ben visto mentre il Benfica è il suo sogno.

Grassi è stato molto fortunato, ma arriverà in Nazionale (come Di Lorenzo) e sarà il prossimo giocatore che venderemo davvero bene”.