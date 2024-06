Hermoso-Napoli, Repubblica - Deciderà settimana prossima! Conte lo stimola, ma c'è un problema: ecco quale

Calciomercato SSC Napoli - Tra i due talenti, Rafa Marin già preso, ma soprattutto Alessandro Buongiorno ancora da acquistare, c’è lui, l’elemento esperto al servizio della difesa che Conte ha in mente: l'identikit è quello di Mario Hermoso. La carta d’identità dice 29 anni per il centrale madrileno che ha forza fisica, esplosività e duttilità tattica. Può giocare tranquillamente a tre, l'assetto preferito di Conte e in carriera si è disimpegnato bene pure come terzino sinistro.

Hermoso ha deciso di non rinnovare con l'Atletico Madrid e adesso il Napoli è interessato. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica:

"Dai radar del diesse Giovanni Manna, Hermoso non è mai sparito anche se negli ultimi giorni se ne parla meno. Il giocatore è attualmente in vacanza ad Ibiza con la famiglia e la prossima settimana comincerà a decidere il suo futuro. Napoli è una sfida che lo stimola: un allenatore come Conte è un altro totem (e la possibilità di fare bene sarebbe garantita. C’è una sola contro-indicazione: il Napoli non disputerà alcuna competizione europea. Ma Conte è garanzia di ritorno immediato ai piani alti.

Hermoso si svincola a parametro zero e ha rotto con l’Atletico Madrid: guadagnava 2,8 milioni netti, puntava quasi a raddoppiare l’ingaggio (sui 5 netti), ma non ha trovato offerte così allettanti e questo sicuramente può aiutare il Napoli che ha un tetto attorno ai tre milioni di euro (tranne l’eccezione Osimhen). La volontà del giocatore potrà fare la differenza proprio come nel caso di Buongiorno, l’altro grande obiettivo del Napoli. Ma se per il talento del Torino bisognerà aspettare la fine degli Europei per riprendere la trattativa, Hermoso può essere un’occasione da centrare al più presto in modo da garantire a Conte un centrale affidabile e di resa immediata per il salto di qualità della fase difensiva, vero tallone d’Achille dell’ultima stagione del Napoli. Hermoso resta nella short list dei rinforzi richiesti dall’allenatore".