Hellas Verona: addio Tudor, il presidente Setti svela il motivo

Calciomercato - Parlando ai microfoni di Radio Sei, il patron dell'Hellas Verona Maurizio Setti parla così della rivoluzione in seno al club veronese, con gli addii di D'Amico e Tudor: "Bisogna andare d'amore e d'accordo ogni anno, il nostro ds ha fatto una scelta dopo anni di cammino insieme per fare un passo in avanti e l'ho favorito. Il mister non è stato convinto dai programmi che gli sono stati sottoposti e ha voluto fare un passo indietro perché non era convinto. Dieci anni di presidenza per me? Molto impegnativo ma molto bello, con dinamiche non facili ma che hanno permesso di costruire un percorso ben fatto per un piccolo club. Cioffi è un nome che c'è tra i candidati alla panchina, se sarà lui sarebbe una scelta adatta alle caratteristiche del nostro calcio".