"Grazie, vado via, il mio ciclo è finito". Di Lorenzo e Conte si sono fatti una promessa, mentre Manna e Giuffredi...

Calciomercato SSC Napoli - Non è un mistero, il capitano de Napoli Giovanni Di Lorenzo che chiede ufficialmente la cessione alla società prima dell’ultima partita di campionato contro il Lecce. «Grazie, vado via, il mio ciclo è finito». Ne parla il Corriere dello Sport.

Un muro contro muro che neanche l’incontro fra il ds Manna, Conte e il manager del giocatore, Mario Giuffredi, ha contribuito a minare:

"Di Lorenzo e il nuovo tecnico si sono sentiti. Un messaggio allunga la vita. Si sono ripromessi di risentirsi, privatamente, come uomini di campo. Per quello che riguarda il resto, direttore e manager hanno deciso di farlo alla fine della prima fase.

Al momento le parti sono rigide. Il Napoli ha pubblicato un comunicato ultimativo. Non è in vendita, la Juve è in prima fila ma non viene (così come altre squadre) presa in considerazione"